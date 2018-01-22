Пять приемных детей погибли при пожаре в частном доме в Омской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пятеро детей погибли на пожаре в Седельниковском районе Омской области, сообщили в понедельник в Следственном управлении СКР по региону.

"Сегодня около 13 часов в селе Седельниково Омской области произошло возгорание двухэтажного деревянного частного дома, во время пожара погибли пять детей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с 7 приемными детьми. Пять из них - сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет - погибли.

"Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали", - отмечается в релизе управления.

По данным регионального МЧС, сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме поступило от очевидца в 12:50 местного времени (9:50 по Москве). К 13:25 пожарным удалось локализовать возгорание.

"На данный момент девять человек личного состава на пяти пожарных автомобилях продолжают работы по ликвидации пожара. По предварительной информации, площадь пожара составляет 125 кв. м", - уточняется в информации МЧС.

Предположительно причиной пожара стал взрыв газа, накануне в дом принесли заправленный газовый баллон.