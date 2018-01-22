На выкинувшую собак с пятого этажа жительницу Калининградской области завели дело

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - На жительницу Советска (Калининградская область) возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 11 января 57-летняя женщина, находясь в квартире своей подруги, выбросила из окна квартиры на 5-м этаже трех собак. Двое животных от полученных травм скончались на месте, третья собака с тяжелыми травмами была доставлена ветеринарам.

Санкция по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает от штрафа в размере 100 тыс. рублей до 5 лет лишения свободы. В настоящее время ведется следствие.

В конце прошлого года Госдума приняла закон об усилении наказания за жестокое обращение с животными.