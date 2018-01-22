Лавров обвинил США в поощрении сепаратизма сирийских курдов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Действия США в Сирии в отношении курдов свидетельствуют либо о непонимании Вашингтоном происходящего, либо являются сознательной провокацией, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Уже давно США всячески отваживают курдов, с которыми они сотрудничают, от диалога с Дамаском. Вашингтон активно поощрял и продолжает поощрять сепаратистские настроения среди курдов", - сказал глава МИД РФ на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Лавров добавил, что курды должны участвовать в политическом процессе в Сирии на основе сохранения территориальной целостности этой страны.

Операция Турции при поддержке Свободной сирийской армии, направленная против курдских формирований в районе Африна на севере Сирии, началась 20 января с авианалетов и артобстрела. На следующий день она перешла в наземную фазу с применением танков и другой бронетехники. Происходящее в Сирии в понедельник обсудят на заседании Совбеза ООН.