Детскую команду по мотокроссу из Магнитогорска вез на стадион пьяный водитель

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ДПС задержали в Копейске (Челябинская область) нетрезвого водителя, перевозившего в грузовом автомобиле ГАЗ-3302 детскую команду по мотокроссу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в понедельник.

При проверке документов у 36-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, которое было подтверждено освидетельствованием. При этом в кузове автомобиля находилось 17 человек - из них 10 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет.

Сотрудники ДПС отстранили нетрезвого водителя от управления транспортным средством и составили административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Выяснилось, что юные спортсмены и сопровождающие их лица прибыли в Копейск на автобусе из Магнитогорска для участия в соревнованиях по мотокроссу. На следующий день автобус сломался, и организаторы воспользовались услугами другого водителя, который согласился перевезти детей и взрослых на личном автомобиле.

Никто из пассажиров не пострадал. Сотрудники полка ДПС областной автоинспекции организовали доставку детей до стадиона на теплом маршрутном автобусе и сопроводили их.

Информация о происшествии будет передана в министерство образования и науки Челябинской области, отмечает пресс-служба.