Коммерческого директора из Подмосковья будут судить за покупку билетов в Турцию членам ИГ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении коммерческого директора подмосковной фирмы Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Вину я не признаю", - сказал подсудимый после оглашения прокурором обвинительного заключения.

По версии обвинения, Нурмагомедов спонсировал участников незаконных вооруженных формирований, в том числе приобретая для них билеты в Турцию. Всего же на преступные цели было перечислено свыше 217 тыс. рублей.

В свою очередь допрошенный в ходе заседания отец подсудимого рассказал, что действия его сына были связаны с попыткой вернуть из Сирии его второго сына Марата (то есть брата подсудимого), который уехал туда в 2013 году. "Приобретение билетов для участников группировок старшим сыном было связано с попыткой вернуть младшего брата Марата оттуда. Поэтому Шамиль подыгрывал ему, чтобы не потерять связь с братом", - сказал отец.

Он отметил, что при попытках насильно его вывезти из Сирии младший сын "отключал телефон и прекращал общаться".

Защита подсудимого также заявила в суде, что в материалах дела нет ни одного доказательства преступного умысла Нурмагомедова. По словам адвоката, обвиняемый перечислял деньги родному брату, который уехал в Сирию.

Как заявил адвокат, подсудимому стало известно от отца, что его младший брат уехал в Сирию. "С этого момента Нурмагомедов предпринимал шаги, чтобы убедить его вернуться из Сирии домой и оставить вооруженное формирование", - сказал адвокат.

Нурмагомедов обвиняется по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").