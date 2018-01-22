Правкомиссия одобрила закон о содержании региональных дорог за счет штрафов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, принятие которого позволит наполнять региональные дорожные фонды за счет штрафов за нарушение безопасности дорожного движения.

Цель законопроекта - определение дополнительных источников доходов фондов "для решения задач по увеличению объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения и расходов на их содержание", сообщается на сайте правительства.

Объем доходов консолидированных бюджетов субъектов от уплаты штрафов за нарушение ПДД в 2016 году составил до 60 млрд рублей, уточняется на сайте кабмина.

Проект подготовил Минтранс во исполнение перечня поручений президента по итогам заседаний президиума Госсовета в октябре 2014 и в марте 2016 гг.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, отмечается в сообщении. Дата заседания не уточняется.