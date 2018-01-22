Ростовского автослесаря наказали исправительными работами за убийство щенков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Мировой суд в Геленджике вынес приговор жителю Ростовской области по обвинению в жестоком убийстве пяти щенков. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

"Подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из хулиганском побуждений с применением садистских методов, повлекшее их гибель) и приговорен к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства", - сказал сотрудник пресс-службы.

По версии дознания, в начале декабря 2017 года один из работников автомастерской в Южной промзоне Геленджика, 25-летний житель Ростовской области убил пятерых щенят бездомной собаки и подвесил их тела на заборе. Таким образом, живодер якобы отомстил за то, что его постоянно облаивали.

Ранее сообщалось, что фотографии с трупами висящих на проволоке щенков попали в социальные сети. По данному факту полиция провела проверку и обнаружила на территории автостанции мертвых животных, закопанных в землю.

Подозреваемый повел себя с полицейскими агрессивно, оказывал сопротивление, за что был помещен под административный арест на 10 суток.