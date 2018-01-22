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Певцу из Татарстана пришлось извиняться за прорубь в виде полумесяца

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Татарстане разгорается скандал из-за шутки певца Зульфата Зиннурова, выложившего на своей странице в соцсети видео с прорубью, сделанной в виде полумесяца.

Видео, размещенное на Крещение, показывает, как несколько мужчин вырезают бензопилами прорубь в виде полумесяца. Запись сопровождается комментариями самого Зиннурова. В ролике он, в частности, говорит, что должны приехать деловые компаньоны из Финляндии и Китая, они интересуются праздником Крещения и попросили его организовать.

"Мы, мусульмане, подумали-подумали и решили: пусть будет в форме полумесяца. Приехавшие из Финляндии и Китая подумают, что так и должно быть. Всех христиан с праздником", - говорит певец на записи.

Ролик получил много откликов, в том числе негативных, попал в местные СМИ. Некоторые подписчики певца осудили его шутку.

После такой реакции Зиннуров извинился перед подписчиками и удалил скандальный видеоролик.

"Друзья, в очередной раз на себе убедился, что сегодня соцсети используются для раздутия резонанса и искусственной дестабилизации обстановки! Поэтому свой шуточный пост про прорубь решил удалить! Наша страна, особенно республика всегда была образцом толерантности, согласия и успеха. И мы не только гордимся этим, но и призываю всех посетить Татарстан и убедить в этом лично!", - написал он под видеороликом с извинениями, записанного после удаления ролика с вырубкой проруби в виде полумесяца.

"Я за мир во всем мире. Злого умысла обидеть кого-то у меня не было", - добавил певец в телефонном разговоре с корреспондентом "Интерфакса".

Теги: Татарстан
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