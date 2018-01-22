Пятерых лимоновцев отпустили из полиции после акции у Центризбиркома

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий составлены на активистов незарегистрированной партии "Другая Россия", шестой леворадикал оставлен в полицейском участке до утра.

"Пятерых нацболов оформили по статье 20.2 часть 5 КоАП РФ - "Нарушение установленного порядка проведения митинга" и освободили из ОВД", - сообщил "Интерфаксу" представитель партии Александр Аверин.

По его словам, в отношении шестого участника акции составлен протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка проведения митинга"). Он останется в отделе полиции до утра, во вторник ему предстоит суд, сообщил представитель партии.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых активистов "Другой России" у здания Центризбиркома РФ, где они устроили акцию с предложением вместо выборов отменить в России итоги приватизации. По словам Аверина, активисты зажгли файеры и разбросали листовки, после чего все они были задержаны.

Лидером "Другой России" является писатель Эдуард Лимонов. В начале октября 2017 года Тверской суд Москвы назначил ему штраф в 10 тыс. рублей за нарушение правил организации митингов и демонстраций после задержания на несанкционированной акции "Антикапитализм - 2017" в центре Москвы 23 сентября.