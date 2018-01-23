СКР возбудил дело на жителя Крыма за экстремистские высказывания

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Симферопольского района Крыма, подозреваемого в экстремизме, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР России по республике во вторник.

"По данным следствия, в октябре 2017 года мужчина, используя возможности интернет-радиостанции, публично осуществлял высказывания, которые, согласно заключению эксперта, являются экстремистскими", - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Ее санкция - от 300-500 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.