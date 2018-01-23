Фура столкнулась с БТР и опрокинулась на трассе в Волгоградской области

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Водитель грузового автомобиль получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием бронетранспортера в Волгоградской области. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МВД во вторник.

"ДТП произошло вчера в 16:05 в Калачевском районе. 29-летний водитель грузового автомобиля Freightliner Century с полуприцепом, следуя по федеральной автодороге "Волгоград-Каменск-Шахтинский" не предоставил преимущество в движении колонне транспортных средств, в результате чего столкнулся с БТР-80 под управлением 32-летнего военнослужащего", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате столкновения фура съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадал водитель грузовика. С травмой головы он доставлен в больницу.