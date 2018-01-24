Пыльная буря в Оренбуржье сорвала крышу сельского ДК

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сильный ветер сорвал кровлю дома культуры в Беляевском районе Оренбургской области, сообщается на сайте министерства культуры региона.

В регионе в настоящее время бушует пыльная буря. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Оренбурга, порывы ветра снесли крышу и стены пристройки магазина на улице Ноябрьской. Кроме того, кровля нескольких жилых домов незначительно повреждена, никто не пострадал. "Оперативно ведутся восстановительные работы", - сказал собеседник агентства. Администрация поручила руководителям управляющих организаций города усилить контроль за состоянием кровель многоквартирных домов и принять срочные меры по их укреплению.

На сайте ГУ МЧС сообщается, что в среду на территории региона ожидается усиление восточного ветра до 24 м/с, низовая метель, понижение температуры воздуха до минус 26 градусов. Кроме того, в настоящее время в области бушует пыльная буря. Морозная погода стала причиной отмены занятий в ряде школ муниципальных образований региона. "На территории области в настоящее время наблюдается пыльная буря", - говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, в Оренбуржье дует сильный ветер, который поднимает пыль с оголенных участков почвы. "Как следствие этого, ухудшается видимость, снежный покров приобрел серый оттенок", - отмечается в сообщении. В связи с этим ГУ МЧС России по Оренбургской области обращается к жителям с просьбой соблюдать спокойствие и по возможности отказаться от дальних поездок на автотранспорте до стабилизации погодных условий.

Ранее сообщалось, что глава региона Юрий Берг подписал постановление о введении режима повышенной готовности в области в связи с непогодой. Режим будет действовать с 23 по 29 января.