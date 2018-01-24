Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц Грудинина, Жириновского и Титова

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ЦИК России зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам и доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Павла Грудинина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующие постановления были приняты на заседании Центризбиркома в среду.

Согласно документам, ЦИК зарегистрировал 29 уполномоченных представителей Грудинина по финансовым вопросам и 94 доверенных лиц, среди которых оппозиционер Сергей Удальцов и его жена Анастасия.

Также ЦИК зарегистрировал еще 115 доверенных лиц кандидата на должность президента Владимира Жириновского. Таким образом, общее число доверенных лиц Жириновского достигло 555.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал еще 130 доверенных лиц кандидата на пост президента Бориса Титова. В обще сложности у него 250 доверенных лиц.

По закону кандидаты могут зарегистрировать не более 600 доверенных лиц.