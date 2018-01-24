Главу кировской ГАИ арестовали за миллионное мошенничество с "КАМАЗами"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Кирова в среду арестовал начальника управления ГИБДД УМВД России по Кировской области Александра Плотникова, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном следственном управлении СКР.

С ходатайством об аресте Плотникова, обвиняемого в мошенничестве при реализации грузовиков "КАМАЗ", выступил следователь. Глава ГАИ арестован на два месяца.

Уголовное дело находится на контроле прокуратуры Кировской области.

Плотников был задержан 22 января в своем служебном кабинете в рамках уголовного дела по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.2 ст.210 (создание преступного сообщества и участие в нем) и п."в" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) УК РФ и доставлен в региональное следственное управление.