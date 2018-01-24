Что произошло за день: среда, 24 января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Умерла Урсула Ле Гуин, известнейшая писательница в жанре "мягкой" фантастики

- Прокурор попросил приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 10 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 100 млн рублей

- Доллар упал до минимума с 2014 года на заявлениях министра финансов США

- Минздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизни (отказ от употребления алкоголя в них пока не входит)

- Мосгорсуд пересмотрит жалобу на выдворение журналиста "Новой газеты" Али Феруза из РФ

- Сборная России по футболу узнала своих соперников по Лиге наций УЕФА