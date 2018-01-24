Путин обещал подумать о возврате советской практики награждения предприятий

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о возвращении советской практики награждения отличившихся предприятий, хотя и усомнился в целесообразности этого шага.

"Эта практика была в советское время, но она же была в советское время прекращена. По-моему, в 1988 году вышло постановление совета министров СССР эту практику прекратить", - сказал он на встрече с сотрудниками Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Он отметил, что это было сделано в связи с тем, что анализ показал, что, несмотря на все ордена и медали, производительность труда на этих предприятиях не увеличивалась.

"Можно, конечно и вернуться к советской практике до 1988 года, но надо ли это... давайте подумаем", - сказал Путин.