В Донбасс отправится первый в 2018 году гумконвой МЧС РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - МЧС России отправит в четверг в Донбасс 73-колонну с гуманитарной помощью, которая станет первой в этом году, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"МЧС России завершило формирование очередной колонны с гуманитарной помощью для населения Донбасса. Завтра автомобили покинут Донской спасательный центр и отправятся в Донецкую и Луганскую области", - сказал представитель министерства.

В общей сложности для жителей Донбасса будет доставлено более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе грузов в основном детские продуктовые наборы.

"Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили будут подвергнуты досмотру", - отметили в МЧС.

Киев ранее неоднократно выступал с протестами в связи с направлением в Донбасс российских гуманитарных грузов без согласования с украинской стороной. Власти Украины заявляли, что отправка гуманитарных конвоев без согласования с Киевом нарушает как украинские законы, так и устоявшуюся международную практику.

В Киеве также всегда отрицали участие украинских таможенников и пограничников в оформлении гуманитарных грузов из России.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период 72 автоколонны МЧС России доставили на территорию юго-востока Украины более 72 тысяч тонн гуманитарного груза.