В России

Около 40 человек эвакуированы из дома в Екатеринбурге из-за взрыва газовых баллонов

По данным "Екатеринбурггаза", пострадади 5 детей и 6 взрослых

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Взрыв газовых баллонов произошел в ночь на четверг в девятиэтажном двухподъездном жилом доме на улице Пионеров в Кировском районе Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"В результате были повреждены внутренние станы коридора, двери трех квартир этого коридора и пассажирских лифт. Угрозы зданию и людям сейчас нет. Тем не менее для того чтобы не подвергать возможной опасности пришлось эвакуировать порядка 40 человек", - сказал он. По словам Горелых, по одной из отрабатываемых версий местный житель, находясь, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии вышел в коридор, чтобы покурить. Там хранились два газовых баллона по пять литров каждый.

"Возможно, с одного из них произошла утечка, а в результате того, что мужчина решил закурить, произошел хлопок", - отметил собеседник агентства. Он отметил, что мужчина, который находился в эпицентре взрыва, получил испуг. Врачи оказали ему необходимую помощь, на данный момент госпитализация ему не потребовалась.

"Других погибших и пострадавших, которым потребовалась бы госпитализация, на данный момент нет", - подчеркнул представитель МВД.

Руководитель пресс-службы добавил, что это происшествие не носит криминального характера. Вероятнее всего, это нарушение правил хранения газового оборудования. Тем не менее, специалисты отрабатывают и другие версии. По итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, по предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций на восьмом этаже дома.

"В результате взрыва произошло возгорание домашних вещей в секции на площади 10 кв.м. В течение восьми минут пожарные справились с огнем", - говорится в сообщении.

По предварительной информации в результате взрыва повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв троса лифта. Пожарные, вскрыв и обследовав лифтовую шахту, людей не обнаружили, подчеркивает пресс-служба.

По данным ведомства, были спасены 37 человек, из них шесть детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, которая находится в соседнем здании.

"Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами", - отмечается в пресс-релизе. Пункт временного размещения развернут на базе школы №146. Всего в ликвидации последствий взрыва задействованы 38 человек, 11 единиц техники.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба АО "Екатеринбурггаз", происшествие не связано с сетевым природным газом. По данным пресс-службы, предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что в рамках противопожарной безопасности делать запрещено.

Теги: Россия, Екатеринбург
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