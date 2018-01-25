Правительство продолжит поддержку исламского образования

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Поддержка в России исламского образования через крупные государственные вузы будет продолжена, президент РФ Владимир Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

"Мы, безусловно, будем поддерживать дальше (исламское образование - ИФ), (...) мы будем продолжать поддержку через крупные государственные вузы", - сказал президент.

Он также отметил важность духовного мусульманского образования среди молодежи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных.

"Но с этими идеями, даже деструктивными, можно бороться только одним способом - с помощью других идей. Таких, которые продвигают и воспитывают в людях в духовной академии, которая создана здесь (Болгарская исламская академия - ИФ), в других академиях и учебных заведениях (...) в Москве, и в Уфе, и на Кавказе", - добавил глава государства.

Перед встречей с муфтиями главе государства показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты обучаются здесь по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тыс. рублей в месяц.