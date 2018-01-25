Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Ирак

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщает о неблагополучной эпидемиологической ситуации по птичьему гриппу в Ираке, где от этого вируса за последние несколько дней, по предварительным данным, погибли восемь человек.

"По сообщению медицинской службы провинции Салах-эд-Дин (Республика Ирак) от 21 января 2018 года, в городе Балад зарегистрирована смерть больного, заразившегося вирусом гриппа птиц. В двух других случаях, причина смерти устанавливается",- говорится в сообщении ведомства.

Всего за последние несколько дней в провинции Салах-эд-Дина зарегистрировано пять случаев смерти людей предположительно от птичьего гриппа и один случай в Багдаде (18 января текущего года), добавили в Роспотребнадзоре.

"Власти страны сообщают также о двух смертельных случаях у людей предположительно от птичьего гриппа в провинциях Ниневия и Дияла (на севере и северо-востоке страны)",- заявляют в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что хотя в официальных сообщениях о случаях со смертельным исходом у людей тип вируса гриппа не был назван, ранее Республика Ирак уведомила Всемирную организацию здоровья животных (OIE), что причиной эпидемии гриппа птиц на птицефермах страны является штамм АH5N8.

Вместе с тем, по сообщению OIE, в начале января на птицефермах в провинции Дияла от гриппа птиц погибло более 7 тыс.200 голов птицы, а 18 января власти провинции рассматривали вопрос об уничтожении на фермах 70 тысяч кур, заражённых вирусом гриппа птиц, отметили в Роспотребнадзоре.

Между тем, министерство здравоохранения Ирака объявило о начале вакцинации людей против сезонного гриппа в провинциях, в которых зарегистрированы случаи смерти, вероятно связанные с вирусом птичьего происхождения.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок, говорится в сообщении.

В целях снижения риска заболеть птичьим гриппом рекомендуется сезонная вакцинация, отказ от посещения птицеводческие хозяйства и мест, где может происходить забой, от контактов с домашней и дикой птицей и поверхностями, которые выглядят загрязнёнными помётом птиц или других животных. Кроме того, не стоит есть продукты птицеводства без термической обработки, а также сырые яйца. Покупать же продукты рекомендуется только в санкционированных местах, руки чаще мыть с мылом.

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, заявили в Роспотребнадзоре.