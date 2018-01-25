"Ъ" сообщил о возможных штрафах за управление не прошедшим ТО автомобилем

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минэкономики подготовило пакет поправок в рамках масштабной реформы регламента техосмотра автомобилей, пишет газета "Коммерсантъ", ознакомившись с одной из последних версий документа.

Поручение о поправках было дано правительством по итогам заседания президиума Госсовета во главе с Владимиром Путиным весной 2016 года. Поправки направлены для утверждения в правительство, после этого ожидается внесение их в Госдуму.

Перемены для автовладельцев

Одна из инициатив - назначать штраф в размере 800 руб. за "управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности". Сейчас подобных санкций нет. В законопроекте не уточняется, о несоответствии каких именно требований идет речь. В настоящее время правила техосмотра предполагают проверку 68 ключевых параметров: тонировку, трещины на стеклах, работу световых приборов, остаток протектора шин, а также наличие знака аварийной остановки и огнетушителя и т.д.

ГИБДД сможет выявить факт нарушения, не останавливая автомобиль для проверки. С помощью дорожных камер машину проверят по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

В случае ДТП из-за технической неисправности машины, не прошедшей техосмотр, страховщик получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу. Такую норму планируется внести в закон об ОСАГО, однако, как отмечает источник газеты, эта норма еще обсуждается, так как пока "не нашла поддержки" у всех заинтересованных сторон.

Контроль над операторами

В Минэкономики решили исключить ситуации, когда диагностическая карта (документ с результатами техосмотра) выдается владельцу машины, которая на пункт ТО не приезжала.

Диагностическая карта по итогам осмотра будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной электронной подписью эксперта. Процесс осмотра будет обязательно фиксироваться на видео. В КоАП вводится наказание (штраф до 10 тыс. руб.) для эксперта, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую ТО.

В УК планируется внести поправку на случай, если данные были "заведомо недостоверными" и передавались в базу "умышленно". Сотрудник может быть наказан принудительными работами на срок до четырех лет. Если деяние совершено "группой лиц по предварительному сговору", может назначаться тюремный срок до двух лет. Срок может достичь четырех лет в случае, когда внесение данных в базу привело к "тяжким последствиям" (в ходе ДТП с участием машины, не прошедшей техосмотр).

Контролировать работу операторов ТО будет Ространснадзор. Как отмечается, ведомству будет дополнительно выделено из бюджета более 186 млн руб.

Эксплуатацию ЕАИСТО передадут из МВД Российскому союзу автостраховщиков. Курировать работу союза в этой сфере будет ЦБ. В пояснительной записке подчеркивается, что незащищенный доступ к базе является одной из причин внесения в нее данных о машинах, не прошедших техосмотр.

Пакет поправок от Минэкономики, отмечает "Ъ", скорее всего, будет доработан.