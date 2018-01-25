Двое туристов из Белоруссии заблудились на Эльбрусе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Спасатели ищут на Эльбрусе двоих незарегистрированных туристов, не выходящих на связь, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров в четверг.

"Группу туристов из Белоруссии из двоих человек вышли искать на восточном склоне Эльбруса по заявлению их родственников", - сказал Беров. Он уточнил, что группа не была зарегистрирована и перестала выходить на связь с родственниками 17 января.

В поисках задействованы восемь спасателей.