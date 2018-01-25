Суда ночью продолжат поиск пропавших в Японском море рыбаков

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Поиск пропавшего в Японском море судна "Восток" будет продолжен с наступлением темноты, вести его будут морские суда.

"В районе поисково-спасательной операции сейчас работает теплоход "Fesco Диомид", на подходе спасательное судно "Спасатель Заборщиков". Они с наступлением темноты с помощью прожекторов будут вести поиск", - сообщил в четверг "Интерфаксу" начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Федерального государственного бюджетного учреждения Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики Николай Пирожков.

О случившемся также предупреждены проходящие в этом районе суда.

В поисках в настоящее время задействован самолет МЧС Бе-200 со спасателями на борту.

Два вертолета Ми-8, привлеченные к операции, уже обследовали акваторию, однако поиски результатов не дали. Вертолеты вернулись к местам базирования.

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток" подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья. Связи с судном нет. Пока в ходе поисково-спасательной операции найдены только несколько спасательных жилетов. По разным данным, на борту пропавшего судна находились 20 или 21 человек, жители Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным следствия, судно следовало из порта Донгхэ Республики Корея в порт Холмск Сахалинской области.