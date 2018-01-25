Устроивший поножовщину в тувинской школе подросток оштрафован на 5 тыс. рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд в Туве оштрафовал на 5 тысяч рублей ученика школы Бай-Тайгинского района республики, ударившего одноклассника ножом, сообщает прокуратура региона.

"Подростку назначено 5 тыс. рублей судебного штрафа, который придется выплачивать его родителям", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по п."в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По материалам дела, в январе 2017 года в одной из средних общеобразовательных школ Бай-Тайгинского района между учениками возникла ссора, переросшая в драку. "Учительница не успела прийти в класс, а школьники уже махали кулаками. Один из подростков достал нож и умышлено дважды ударил им в спину одноклассника", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по ходатайству районного отдела полиции уголовное дело в отношении школьника было прекращено по нереабилитирующим основаниям.