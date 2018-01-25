Родственники жертв авиакатастрофы над Синаем подали еще три иска на 18 млрд рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Родственники жертв катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом, на борту которого в 2015 году результате теракта погибли 224 человека, обратились в Замоскворецкий суд Москвы с миллиардными исками о компенсации.

"Еще три иска поступили в суд на общую сумму более 18 млрд рублей. Два из них назначены к рассмотрению по существу на 29 января, по одному сегодня пройдет досудебная подготовка", - сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. По ее словам, иски подали порядка 30 родственников жертв крушения.

Пресс-секретарь отметила, что 29 января также продолжится рассмотрение и первого иска от 118 родственников погибших, которые настаивают на возмещении более чем 93 млрд рублей компенсации.

"По решению судьи заседания по рассмотрению данных исковых заявлений пройдут в закрытом режиме в с связи с наличием в деле сведений, содержащих коммерческую тайну", - сказала Хиль.

Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания "Brisco", российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "ЭирКап".

По словам адвоката Анатолия Кучерены, представляющего интересы истцов, исковые заявление поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее еще в 2005 году.

Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую компенсацию, нежели российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.