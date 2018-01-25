Суд отказал Промсвязьбанку в мерах обеспечения по иску к компании Ананьевых и НПФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 24 января отказал санируемому Промсвязьбанку в принятии мер обеспечения по иску к компании своих бывших собственников, а также ряду негосударственных пенсионных фондов (НПФ), участвовавших в проведении сделок по продаже акций банка накануне объявления о введении временной администрации. Об этом свидетельствуют материалы Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 22 января. Ответчиками по нему указаны Promsvyaz Capital B.V. Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые до санации контролировали банк, НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", НПФ "Будущее", а также их управляющие компании - ООО "УК Управление инвестициями", УК EG Capital Partners и IQG Asset Management (прежнее название "ЕФГ Управление активами"). Третьими лицами по иску значатся ЦБ РФ, "Московская биржа" и НРД.

Предварительное заседание по делу суд назначил на 22 февраля.

До введения временной администрации в Промсвязьбанк НПФ "Будущее" владел 10% его акций, НПФ "Сафмар" - 6,19% и НПФ "Доверие" - 3,81%. Временная администрация была введена 15 декабря 2017 года, а днем ранее эти пенсионные фонды продали акции банка на "Московской бирже" и купили его облигации. ЦБ заявлял, что эти сделки нуждаются в расследовании на предмет возможного использования инсайдерской информации. Кроме того, регулятор планировал выяснить, не за счет ли средств банка были совершены эти сделки.

Пенсионные фонды, фигурирующие в иске Промсвязьбанка, затруднились прокомментировать ситуацию.

Как сообщил агентству "Интерфакс" представитель пенсионной группы "Сафмар", по состоянию на 22 января фонды не получали исковых заявлений от Промсвязьбанка или определений арбитражного суда о принятии такого искового заявления к производству, в связи с этим группа не может комментировать ни предмет иска, ни сумму исковых требований.

В пресс-службе НПФ "Будущее" также сообщили, что предмет иска не ясен, копию иска фонд не получил.

В конце декабря 2017 года ЦБ описал схему, по которой продавались акции. Предположительно, для финансирования этих сделок управляющая фондами компания 14 декабря разместила в банке несколько депозитов сроком на 1 неделю. В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет Promsvyaz Capital, которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций. По мнению ЦБ, для сокрытия манипуляций сделки купли-продажи акций проводились через биржу. Ровно через неделю УК НПФ обратилась во временную администрацию банка с требованием вернуть депозиты, размещенные 14 декабря.

При этом пенсионная группа "Сафмар" сообщала тогда, что ее управляющие компании не размещали депозиты в Промсвязьбанке. ФГ "Будущее" сообщала тогда, что группа сотрудничает с Промсвязьбанком с 2015 года и на регулярной основе размещала в нем депозиты. В 2017 году максимальный объем размещения был около 22 млрд рублей, в частности, на 1 августа - 17 млрд рублей, на 1 октября - 14,5 млрд рублей, на 14 декабря - 13,5 млрд рублей. В последнее время группа "Будущее" размещала в Промсвязьбанке краткосрочные депозиты, они были отозваны после понижения рейтинга банка ниже уровня, допустимого для инвестирования согласно положению ЦБ РФ N580-П.

Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. Ожидается, что в первом квартале капитал Промсвязьбанка будет увеличен, а сам банк передадут в Росимущество. На прошлой неделе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для обслуживания гособоронзаказа.