Кадыров заявил об отсутствии полномочий для вмешательства в судьбу Титиева

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что не имеет полномочий для освобождения от уголовного преследования руководителя представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков.

"Я - не судья, не прокурор, не руководитель МВД. Я - глава республики. У меня нет никаких полномочий для того, чтобы освободить или задерживать кого-либо", - сказал Кадыров в интервью изданию Daily Storm.

При этом глава Чечни подчеркнул, что не может освободить человека, у которого были изъяты наркотики.

"Как я могу освободить человека, который задержан и у него, по версии следствия, изъяли наркотики? И все знают, что его сын наркоман. Что есть свидетель, который говорил, что он курил анашу. Есть все доказательства", - сказал Кадыров.

Верховный суд Чеченской республики в четверг должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу руководителя местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

Защита просит апелляционную инстанцию отменить решение об аресте Титиева и отказать в удовлетворении соответствующего ходатайства следствия.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов ранее обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако СК не нашел оснований для ее проведения, мотивируя это тем, что подобный надзор осуществляет прокурор.