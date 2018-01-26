Защита семьи полковника Захарченко пожаловалась Путину на несправедливый суд

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Юрист семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором пожаловался на незаконные действия суда, пишет в четверг "Коммерсант".

В своем обращении Виктор Емельянов заявляет, что родственников Захарченко незаконно привлекли к суду в качестве соответчиков и взыскали с них в пользу государства почти 9 млрд млрд рублей. Он отмечает, что его клиенты не были госслужащими и, следовательно, на них не распространялось законодательство о контроле чиновничьих доходов.

Юрист также указывает, что данные, положенные в основу уголовного дела, были получены незаконно, поскольку оперативно-разыскные мероприятия велись против лиц, не являвшихся фигурантами или свидетелями.

Емельянов также отмечает, что Захарченко назвали преступником еще до вынесения приговора, а его родителям дали всего четыре дня на сбор документов, подтверждающих их доходы за 40 лет.

Юрист просит президента не вмешиваться в ход дела, а создать некую площадку для его общественной экспертизы. "Никакие суммы, пополнившие бюджет государства, не могут восполнить утрату доверия к правосудию", - пишет Емельянов.

Экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД арестовали в сентябре 2016 года по обвинению в многомиллионных взятках. При обыске в квартире его сестры обнаружили 8,5 млрд рублей, позже в квартире матери нашли 60 млн.

В декабре 2017 года имущество Захарченко и его родственников на сумму в 9 млрд рублей по решению суда было изъято в пользу государства.