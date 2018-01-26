Путин проверит работу врио губернаторов в Новосибирской области и Красноярском крае

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин в первой половине февраля посетит Новосибирск и Красноярск; глава государства проверит, как справляются со своими обязанностями недавно назначенные врио регионов - Андрей Травников и Александр Усс, пишут в пятницу "Известия".

"Визиты (президента РФ в Новосибирск и Красноярск - ИФ) можно рассматривать в контексте подведения первых итогов работы врио губернаторов", - сообщает в пятницу газета "Известия", ссылаясь на слова Пескова.

В прошлом году Путин также неоднократно посещал регионы, в которых прошли новые назначения.

Издание напоминает, что сейчас врио губернаторов работают в 12 регионах - в Дагестане, Красноярском и Приморском краях, Ненецком АО, в Новосибирской, Орловской, Нижегородской, Самарской, Омской, Псковской, Ивановской и Воронежской областях. Выборы в этих субъектах пройдут в Единый день голосования - 10 сентября.