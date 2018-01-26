Госдума приняла во II чтении законопроект о приеме платежей через МФЦ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении правительственный законопроект, наделяющий многофункциональные центры (МФЦ) правом напрямую принимать платежи у населения.

"Введение данной нормы позволит физическим и юридическим лицам осуществлять платежи за предоставление государственных и муниципальных услуг и иные платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через многофункциональные центры. Это позволит решить проблемы оплаты, возникающие в связи с территориальной удаленностью банков от многофункциональных центров", - говорится в пояснительной записке к документу.

Данное решение, подчеркивают авторы законопроекта, важно для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней.

В России работает более 13 тыс. отделений МФЦ, которыми охвачено 96% населения. В режиме "одного окна" МФЦ предоставляют гражданам около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг.