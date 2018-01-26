Трамп опроверг информацию о попытке уволить спецпрокурора Мюллера

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он якобы в июне 2017 года отдавал распоряжение об увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

"Фейковые новости, друзья, фейковые новости. Типичные фейковые истории "Нью-Йорк таймс", - сказал президент журналистам "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее о неудачной попытке Трампа уволить спецпрокурора Мюллера сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники. По информации издания, в итоге президенту пришлось отменить решение об увольнении. Против распоряжения Трампа выступил главный юрист Белого дома Дональд Макган, который угрожал подать в отставку, если решению президента будет дан ход. Со своей стороны Трамп причинами для увольнения Мюллера назвал конфликт интересов, который препятствовал бы непредвзятости спецпрокурора относительно расследования вмешательства РФ, отмечала газета.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Мюллера.