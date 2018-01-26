Разработчики платформы "Бумеранг" рассказали о ходе испытаний бронетехники

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Унифицированная колесная платформа "Бумеранг", которая станет основой для семейства армейских машин, проходит предварительные испытания, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель направления по работе со СМИ и рекламе "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Сергей Суворов.

"Идут предварительные испытания, после окончания которых будут проведены доработки и устранены все возможные выявленные недостатки. После этого начнутся государственные испытания", - сказал Суворов.

Он отметил, что работы на нынешнем этапе "идут в соответствии с утвержденным графиком", но информация о конкретных сроках является закрытой.

В августе 2017 года официальный представитель "ВПК" сообщил "Интерфаксу", что "Бумеранг" ляжет в основу целого семейства колесных бронированных машин.

"Это унифицированная платформа, сейчас у нас есть колесная БМП К-17, колесный БТР К-16, в перспективе планируется создание целого семейства: БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), командирская машина, разведывательная, противотанковая, в зависимости от запроса", - сказал Суворов.

Он отметил, что по сравнению с машинами на основе БТР-80 с дополнительной полезной нагрузкой в 2,5 тонны, у "Бумеранга" этот показатель в три раза выше.

Экипаж машины составляет три человека, она может брать на борт восемь человек десанта.

Представитель "ВПК" сообщил также, что графики серийного производства "Бумеранга" будут сформированы после завершения испытаний, а производить машины будут на предприятиях компании: в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе и Брянске.

Перспективные платформы

Как сообщал "Интерфакс", в России разработаны еще две перспективные платформы. Тяжелая - "Армата" - и средняя гусеничная - "Курганец-25".

"Курганец-25" (концерн "Тракторные заводы", переходит в "Ростех") - универсальная средняя гусеничная платформа, на базе которой созданы боевая машина пехоты, гусеничный бронетранспортер и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Тяжёлая гусеничная унифицированная платформа "Армата" разработана корпорацией "Уралвагонзавод" (Ростех) в качестве базы для основного боевого танка, тяжёлой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

Ранее концерн "Техмаш" (Ростех), холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии, сообщил о начале испытаний новых артиллерийских боеприпасов с интеллектуальной системой дистанционного подрыва. Боеприпасы предназначены для бронетехники на трех перспективных платформах.

"На первом этапе наши боеприпасы получат 57-мм боевые модули АУ-220М "Байкал", которые уже вошли в состав вооружения бронетранспортеров "Бумеранг" и боевых машины пехоты на базе платформы "Армата" Т-15 и БМП семейства "Курганец-25". В дальнейшем мы планируем разработать боеприпасы калибром 30 мм для более старых БТР-82, БМП-2 и БМП-3",- процитировали в пресс-службе "Техмаша" Юрия Набокова, генерального директора АО НПО "Прибор".

Главным новшеством в снаряде будет наличие миниатюрного взрывателя с искусственным интеллектом. Подобная система позволяет запрограммировать снаряд на подрыв в определенное время.