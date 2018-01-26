На горном комбинате в Мурманской области найдено тело человека

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В руднике ООО "Ловозерский ГОК (горно-обогатительный комбинат - ИФ)" найдено тело человека, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по Мурманской области в пятницу.

"Утром поступило сообщение из дежурной части по факту обнаружения тела на Ловозерском комбинате, на место выехал следователь, опрашиваются свидетели, руководство, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины, предшествующие трагедии", - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Ксения Кошелюк.

Комментарием "Ловозерского ГОКа" "Интерфакс" не располагает.

По данным местных СМИ, также в руднике был найден пострадавший, предположительно, от отравления газом.