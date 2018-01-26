Законопроект о создании кассационных и апелляционных судов внесен в Госдуму

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ВС РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект о кассационных и апелляционных судах общей юрисдикции.

В базе данных законопроектов Госдумы в пятницу появилась информация о внесении Верховным судом законопроекта "О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции".

Президент РФ 23 января заявил, что создание окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции позволит открыть новые возможности для обжалования судебных решений.

"Они будут образованы по экстерриториальному принципу, что позволит повысить их независимость", - сказал Путин.