Число знакомых с кандидатурой Грудинина россиян выросло до трети

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Доля россиян, которым знаком кандидат в президенты от КПРФ, директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, за последнюю неделю выросла с 30% до 33%, впервые слышат о нем 69% респондентов, опрошенных фондом "Общественное мнение".

На тех россиян, кто знает о нем, Грудинин производит положительное или нейтральное впечатление (по 11%), об отрицательном отношении к политику заявили 6% респондентов.

По мнению большинства, из тех, кто слышал о Грудинине, он знает проблемы страны (22%) и разбирается в экономике (21%). Затруднились ответить 10% опрошенных.

Умным, эрудированным Грудинина считают 22% россиян, слышавших о нем, волевым, решительным - 19%, самостоятельным - 18%, дипломатичным - 13%, честным и порядочным - 11%.

В целом 17% допускают для себя возможность проголосовать за Грудинина на президентских выборах, 69% исключают. Не смог ответить каждый десятый (9%) участник опроса, проведенного 20-21 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Очередные выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них в качестве кандидата-самовыдвиженца заявил действующий глава государства Владимир Путин, кандидатом в президенты от ЛДПР стал Владимир Жириновский, от КПРФ - Грудинин.