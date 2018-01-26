ЦИК РФ сделал КПРФ предупреждение за незаконную агитацию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦИК РФ согласилась с наличием в материалах информационного бюллетеня "Правда" признаков предвыборной агитации и незаконности материалов и вынесла КПРФ предупреждение о недопустимости нарушений избирательного законодательства.

Такой вывод был сделан после рассмотрения обращения кандидата в президенты Сергея Бабурина, а также заявления партии "Коммунистическая партия Коммунисты России".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в постановлении Центризбиркома, принятом на заседании комиссии, было зафиксировано решение о признании печатных материалов информационного бюллетеня "Правда" содержащими признаки предвыборной агитации и о незаконности указанных материалов.

При этом Центризбирком постановил вынести КПРФ "предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства РФ о выборах".

22 января в ЦИК поступили обращения от кандидата на должность президента РФ Сергея Бабурина, а также от представителя руководства "Коммунистической партии Коммунисты России" о фактах выпуска и распространения КПРФ информационного бюллетеня "Правда".