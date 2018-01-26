Песков заявил о соблюдении Россией международного права при продаже Мьянме Су-30

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле не принимают во внимание критику со стороны Госдепа США за готовящуюся сделку между Россией и Мьянмой по продаже истребителей Су-30, поскольку РФ при осуществлении военно-технического сотрудничества выполняет все международные нормы.

"При осуществлении военно-технического сотрудничества Российская Федерация соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы, правила и принципы международного законодательства. Поэтому, безусловно, подобная позиция, подобные обвинения мы не можем принимать во внимание", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на слова официального представителя государственного департамента США Хизер Нойерт, которая, по сообщению Associated Press, осудила готовящуюся сделку между Россией и Мьянмой о продаже истребителей Су-30.

22 января стало известно, что правительство Мьянмы достигло договоренности с Москвой о покупке шести многоцелевых истребителей Су-30, а также заинтересовалось покупкой морской и наземной военной техники. "Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз", - заявлял в минувший понедельник замминистра обороны Александр Фомин.