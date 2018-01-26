Посол США запросил встречи с Медведевым, Володиным и Бортниковым

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Хантсман запросил встречи с руководителями кремлевской администрации, Совета Федерации и Госдумы РФ, правительства и ФСБ РФ, сообщает посольство США в России.

"Запрошены следующие встречи: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред правительства Игорь Шувалов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов ", - говорится в сообщении в твиттере американской дипмиссии.

В списке также фигурируют имена министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, министра здравоохранения Вероники Скворцовой, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, и.о.губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, президента "Сбербанка" Германа Грефа и исполнительного директора "Реновы" Виктора Вексельберга.

Список опубликован с подписью о том, что Хантсман готов также встретиться с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

В посольстве отметили, что за время своего пребывания в Москве глава американской дипмиссии встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, министром финансов Антоном Силуановым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, министром обороны Сергеем Шойгу, председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, директором СВР Сергеем Нарышкиным и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.