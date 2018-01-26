Гимназию в Хабаровске закрыли после отравления учащихся

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Хабаровского края выявил нарушения в работе пищеблока гимназии Хабаровска, девять учащихся которой заразились кишечной инфекцией, учебное заведение закрыто.

"Во время проверки на пищеблоке учебного заведения выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе связанных с технологией приготовления пищи (запеканок, салатов). Кроме того, выявлены нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей", - сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Занятия в гимназии приостановлены, проводится дезинфекция.

Cледственное управление СК РФ по Хабаровскому краю сообщает, что из-за вспышки острой кишечной инфекции среди учеников гимназии N3 возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе точного количества пострадавших", - информирует следственное управление.

Как сообщалось, у девяти школьников гимназии N3 имени Панькова проявились симптомы острой кишечной инфекции, один ребенок госпитализирован. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование гимназии и фирмы, которая занималось организацией питания в учебном заведении.