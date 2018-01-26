В Минобороны РФ заподозрили главу британского военного ведомства в утрате границ разумного

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны выходит за пределы разумного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Руководитель британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного", - заявил Конашенков журналистам в пятницу.

"К сведению министра, вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же "секретна", как, например, фотографии и расположение Вестминстерского Аббатства или Биг Бена", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в своей статье для Daily Telegraph заявил, что "Москва разрабатывает план по уничтожению важнейшей инфраструктуры Соединённого Королевства".

Министр обороны Великобритании утверждал, что Россия исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой для того, чтобы посеять панику и хаос.

"Почему они фотографируют и следят за электростанциями, почему они наблюдают за системами, по которым в нашу страну поступает большое количество электричества и энергии? Они наблюдают за ними, поскольку это пути, посредством которых можно навредить Британии", - сказал министр.

Он заявил, что подозревает Россию в намерении "нанести ущерб экономике, подорвать инфраструктуру, что вызовет тысячи и тысячи смертей - создать всеобщий хаос внутри страны".