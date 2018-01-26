В Ассоциации владельцев кинотеатров вступились за "Пионер" из-за "Смерти Сталина"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Ассоциации владельцев кинотеатров выступили в поддержку кинотеатра "Пионер", куда в пятницу пришла полиция, предположительно, из-за демонстрации фильма "Смерть Сталина".

"Думаю, кинотеатр "Пионер" все делает правильно. Наличие чего-то неправильного должна устанавливать экспертиза. Тут же прокатное удостоверение было отозвано исключительно на основании личного мнения людей, хотя и уважаемых", - сказал председатель совета ассоциации Олег Березин.

По его словам, отзыва прокатного удостоверения у "Смерти Сталина" вообще не должно было произойти.

Со своей стороны сотрудники кинотеатра сообщили "Интерфаксу", что в настоящий момент они не располагают информацией о том, состоится ли следующий сеанс фильма "Смерть Сталина" в 21:50.

Ранее осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что несколько сотрудников полиции, в том числе участковый, около 14:00 пришли в кинотеатр. Собеседник агентства не смог уточнить цель их визита. Около 16:30 трое полицейских ушли из "Пионера".

Как передает корреспондент "Интерфакса", обстановка в кинотеатре спокойная. Множество людей находятся у касс и в кафе. Посетители активно интересуются, есть ли билеты на фильм "Смерть Сталина", однако в кассах кинотеатра им сообщают, что все билеты распроданы до 3 февраля.

Как сообщалось, кинотеатр "Пионер" продолжил продажи билетов на фильм "Смерть Сталина", у которого Минкультуры ранее отозвало прокатное удостоверение. В кинотеатре заявляют, что продажи прекратятся, когда они получат официальное письмо прокатчика об этом решении.

Между тем, накануне министерство культуры РФ предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталина".

"Минкультуры России напоминает, что в соответствии со ст.5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" осуществление на территории РФ проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Минкультуры.