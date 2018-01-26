Суд отменил штраф координатору "Открытой России" из-за фото в память о Немцове

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пензенский областной суд отменил штраф в 20 тысяч рублей, назначенный судом первой инстанции местному координатору "Открытой России" Ольге Жулимовой из-за группового фото в соцсети, посвященного убитому оппозиционному политику Борису Немцову.

Как сообщил "Интерфаксу" отец Ольги Жулимовой Игорь Жулимов, представлявший ее интересы в суде, 9 октября 2017 года, накануне дня рождения Немцова, в соцсети был объявлена акция, участникам которого предлагалось разместить свои плакаты с подписью "Спасибо, Борис".

"Представители пензенской "Открытой России" сфотографировались с этим плакатом возле памятника, посвященного жертвам политических репрессий. Фото было размещено в соцсети", - сказал Жулимов.

По его словам, через несколько дней Ольгу и ее коллег вызвали в полицию и составили протокол за участие в несанкционированном публичном мероприятии. 29 ноября 2017 года Ленинский суд Пензы рассмотрел это дело.

"Мы доказывали, что никакое это не публичное мероприятие, а всего лишь фотография на фоне городского памятника для соцсетей. Но судья проигнорировала аргументы защиты и оштрафовала Ольгу на 20 тыс. рублей, квалифицировав ее действия по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - отметил Жулимов.

Защита не согласилась с таким решением и направила жалобу в Пензенский областной суд. 25 января суд отменил решение суда первой инстанции.