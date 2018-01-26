Путин представил кандидатуру Зорькина на должность главы Конституционного суда

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Валерия Зорькина для назначения на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщается на сайте Кремля.

Накануне глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что Совет Федерации рассмотрит вопрос о переназначении Зорькина председателем Конституционного суда РФ на заседании 31 января и что палата готова поддержать его кандидатуру.

"Соответствующие документы поступили, Совет Федерации рассмотрит их 31 января", - сказал Клишас "Интерфаксу", отвечая на вопрос, пришли ли в СФ документы, в которых предлагается переназначить Зорькина председателем КС.

Валерию Зорькину 18 февраля исполнится 75 лет. Следующий срок в должности председателя КС будет для него уже пятым подряд после возвращения на этот пост в 2003 году.