В Думу внесен законопроект по борьбе с контрабандой бурого медведя

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, создающий для правительства дополнительные возможности по пресечению контрабанды бурых медведей. Он предлагает внести изменения в Уголовный кодекс в сфере противодействия контрабанде частей и дериватов диких животных.

"В настоящее время бурый медведь подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, и потому включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 2261 Уголовного кодекса РФ, утвержденный постановлением правительства РФ от 13 сентября 2012 г.", - говорится в пояснительной записке.

Сейчас уголовная ответственность за контрабанду таких товаров и ресурсов наступает в случае, если их стоимость превышает 1 млн рублей.

"В связи с этим преступные группы и отдельные лица предпринимают попытки перемещать части и дериваты бурого медведя через государственную границу РФ небольшими партиями, что не позволяет квалифицировать данные деяния как преступные", - отмечается в сопроводительных материалах.

Авторы инициативы предлагают установить, что "крупный размер стратегически важных товаров и ресурсов для данной статьи (УК) утверждается правительством РФ".