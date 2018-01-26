Суд отпустил экс-главу Татфондбанка Мусина из СИЗО под домашний арест

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для находящегося в СИЗО бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и перевода его под домашний арест, передает корреспондент "Интерфаксf" из зала суда.

"Ходатайство об изменении меры пресечения следствия удовлетворить. Избрать в отношении Мусина меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 марта 2018 года", - постановил суд.

В свою очередь представитель прокуратуры сообщил журналистам, что прокуратура не согласна с этим решением суда и намерена обжаловать его.

Ранее сообщалось, что экс-руководителю Татфондбанка ставшему фигурантом уголовного дела после краха банка, предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений. По словам представителя следствия, Мусин дал признательные показания по преступлениям, которыми нанесен ущерб Татфондбанку, а также ЦБ РФ на общую сумму 24,6 млрд рублей.

Срок предварительного расследования по данному делу продлен до 16 мая 2018 года.