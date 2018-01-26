Столичный суд арестовал предполагаемого подельника "бога Кузи"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под арест на два месяца задержанного по делу о хищении более 215 млн рублей Юрия Цукермана, являющегося одним из руководителей так называемой секты "бога Кузи".

"Постановлением суда в отношении обвиняемого Цукермана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 марта 2018 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в пятницу.

Фигурант подозревается в хищении, совершенном в особо крупном размере.

59-летнего уроженца Омска Юрия Цукермана задержали в Подмосковье по уголовному делу о хищении свыше 215 млн рублей. Указанные денежные средства, которые находились на хранении в качестве вещдоков по делу секты "бога Кузи", ранее были взысканы в пользу мужчины по решению суда.

На банковских счетах фигуранта обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 млн рублей, сообщили ранее в МВД. Также установлено и изъято имущество, предположительно приобретенное им на похищенные деньги.

Следствие считает Цукермана одним из руководителей так называемой секты "бога Кузи". Уголовное дело в отношении участников организации, в том числе лидера религиозной секты Андрея Попова, в настоящее время рассматривает Пресненский суд Москвы.