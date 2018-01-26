Что произошло за день: пятница, 26 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине, сообщает минфин США. В новый список попало 21 физическое лицо. По компаниям минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

- МОК обнародовал правила поведения для спортсменов и сопровождающих из России на зимней Олимпиаде в Пхенчхане: нельзя петь гимн, демонстрировать флаг - в том числе в соцсетях и собственных комнатах.

- Журналистка Екатерина Гордон подписала в Центризбиркоме заявление о своем отказе баллотироваться в президенты РФ. Вместо этого она объявила о создании своей партии.

- Верховный суд окончательно отказал Алексею Навальному в выдвижении в кандидаты на пост президента РФ.

- Reuters сообщило, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею. Эти предположения опровергли в посольстве КНДР в Москве, посольстве РФ в Пхеньяне, в Госдуме РФ, на российской таможне, в Минтрансе РФ.

- Апелляционный суд Киев назначил Михаилу Саакашвили ночной домашний арест с 22:00 до 7:00.

- Полиция пришла в кинотеатр "Пионер" в Москве, где показывают фильм "Смерть Сталина", у которого было отозвано прокатное удостоверение. Примерно через 2,5 часа трое полицейских ушли из "Пионера". В Ассоциации владельцев кинотеатров выступили в поддержку кинотеатра "Пионер".

- Прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице и предупредила об ответственности за нарушение закона. Оно последовало за призывом столичных властей отреагировать на призывы Алексея Навального к участию граждан в незаконной массовой акции.