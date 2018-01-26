Подписи в поддержку Путина сдадут в ЦИК РФ 29 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Избирательный штаб Владимира Путина в понедельник сдаст в Центризбирком необходимое количество подписей для его регистрации кандидатом на выборах президента РФ, сообщил в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Мы наметили себе дату сдачи 315 тысяч подписей - 29 января", - сказал Кондрашов.

Согласно законодательству, самовыдвиженцам для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей.

Пресс-секретарь уточнил, что пока проверка подписей продолжается, она завершится к понедельнику.

Кроме того, в ЦИК направлен список из 60 с лишним доверенных лиц Путина, он должен был утвержден Центральной избирательной комиссией в ближайшее время.

Ранее в штабе сообщили, что в поддержку Путина собрано более 1,6 млн подписей россиян.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.