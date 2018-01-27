Бе-200 не смог приводниться в районе возможного обнаружения плота с судна "Восток"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Спасательное судно и вертолет, участвующие в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", направлены в районе обнаруженного предмета, похожего на плот, сообщает ГУ МЧС по Приморью.

"Экипаж амфибии Бе-200 нашел предмет в координатах: 40 градусов 25,6 минуты северной широты 132 градуса 22,6 минуты восточной долготы. Приводнение при данных погодных условиях самолета на поверхность воды невозможно", - говорится в сообщении.

К месту обнаружения для обследования предмета направлен буксир "Спасатель Заборщиков". Он подойдет в обозначенное место примерно через пять часов.

Вертолет Ми-8 МЧС России, который проводил воздушную разведку в морской акватории, после дозаправки в 16:00 (09:00 по Москве) вновь вылетел в указанные координаты. На его борту спасатели с необходимым снаряжением, спусковыми устройствами. Ориентировочное время подлета - 1,5 часа.

По данным спасателей, в настоящее время к поисковым работам привлечены более 100 человек, задействовано восемь единиц техники. Обследовано уже более десяти квадратных километров акватории.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция.