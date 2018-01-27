На втором найденном в Японском море плоту с "Востока" также не нашли людей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Второй плот, найденный в районе поиска пропавшего судна "Восток" в Японском море, спасатели подняли на борт корабля, сообщили "Интерфаксу" в ООО "ДВ-флот".

"Спасатели подняли второй плот. В нем людей нет", - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что оба плота принадлежат судну "Восток". Всего на судне, по его словам, было четыре плота. Ранее спасатели подняли первый плот, но никого на нем не обнаружили.

Рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. Судно перестало выходить на связь. Была начата поисково-спасательная операция.

К поисковым работам привлечены более 100 человек, задействовано восемь единиц техники операции, в том числе задействованы вертолет и самолет-амфибия Бе-200.